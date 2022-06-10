RANDOLPH COUNTY — Wheatmore High School held commencement ceremonies for the class of 2022 on Wednesday, June 8, at the school.
Graduates are:
Natalie Rose Adkins, Carson Lee Albertson, Haley Nicole Allen, Abigail Kaylin Ambuehl, David Michael Anglin, Hailah Raye Arnold, Emma Elizabeth Atwell, Stephanie Elizabeth Baker, Madison Dai Barkley, Kyrsten Camille Beam, Grayson Hayes Beasley;
Joshua Macadan Berrier, Kylie Shea Biggs, Adisen Kate Billings, Heaven Leigh-Ellen Boone, Kody Zayne Brewer, Justin Ryan Brickley, Cameron Jewell Briles, Cameron Lee Brooks, Brianna Faith Burkhart, Kinley Grace Campbell, Megan Ann Carden, Kelly Lynn Carrick:
Nathaniel Vinson Childers, Lillian Katherine Church, Matthew Alexander Church, Griffin Meriwether Clements, Joshua Paul Collins, Bryson Lee Coltrane, Kara Laine Comer, Aiden Michael Cono, Noah James Craddock, Joseph Dillon Craven, Allison Clair Curty, Hannah Abigail Davenport:
Blake Austin Davis, Nicholas Alexander Desgrosiellier, Robert George Desgrosiellier, Kendra Bree Dillon, Jason O’Neil Easter, Chloe Marie Everhart, Malik Fawwaz, Dominic Lewis Flannery, Riley Oliver Flores, Hope Leigh Franklin, Clara Lee Frazier, Joshua Ross Frazier, Mackenzie Dawn Freeman;
Landon Thomas Gentry, Jenna Laine Gerlock, Nicole Ashley Greene, Paris Victoria Griffin, Porter Wilson Grimes, Robert Bradley Hales, Spencer Matthew Hall, Cade Austin Hamilton, Adam Timothy Harrison, Korbin Rayne Hatley, Ashton Dakota Hawks, Jacob Bradley Haynes;
David Michael Hazelwood, Haley Rae Kedrick, Emily Mae Henault, Cayden Tenzin Henderson, Thomas Mark Seawright, Kaelie Jean Hinesley, Cameron Lee Hinson, Halle Grace Hodges, Hillary Parker Hodges, Amber Dawn Holcomb, Harrison Allen Howard, Haleigh Rae Hunt;
Travis Ray Hurt, Coy Dean Jarrett, Destiny Lynn Jolicoeur, Ramsie Nicole Kennedy, Frederick Jonathan Kinney, Carmen Aliyah Kiziah, Sidney Brittian Langston, Andrew Wells Layne, Christian Ken Le, Reece Avery Linton, Ethan Allen Littlelfield, Kaleb Creig Lockwood;
Victor Emiliano Loria Jaime, Victoria Anne Lowe, Tyler Seth Mallard, James Thomas Marshall, Jacob Michael Martin, Nicholas Javon Martin, Mollie Dale Mayfield, Austin Nathaniel Maynard, Emily Jane McAllister, Cameron James McMahan, Rachel Faye McMahon, Heather Elizabeth Medford;
Kara Brienne Moore, Juan Felipe Morales Aguirre, Preston Gregory Morris, Anthony Mosqueda-Jimenez, Joseline Nishimwe, Ethan Garrett Nobles, Lillian Faye Nuzzo, Jenisa Janae Ortiz, Erica Shay Owens, Mariela Paredes, Jackson Troy Passmore, Peyton Wesley Passmore;
Adam Payne, David Eduardo Perdomo Gomez, Hannah Brooke Pharr, Hailey Summer Phillips, Jonathan Gilbert Pierce, Raceal Brienna Pierce, Dakota Lee Pittman, Kendall Ryann Rainwater, Maraya Ann Rasnick, Bryan Keith Raynor, Kylie Nicole Roberts, Brianna Nicole Robinson (posthumously), Payton Annelise Routh, Gabriele Maye Samuelson, Julia Kristin Schultz;
Devin Michael Serles-Parrish, Madison Paige Sheffield, Cheyann Marie Simmons, Haley Marie Sink, Alyssa Lynn Smith, James Alexander Smith, Rylan Scott Smith, Noah James Sowden, Jasmin Leanne Sprouse, Dakota Reid Spruill, Chase Alexander St. Clair, Chasney Grace Stone;
George Marley Sumner, Brianna Sue Sutton, Anna Joy Taylor, Noah Hollister Thomson, Elizabeth Jane Underwood, Daniel Alexis Valencia Carrillo, Samuel Chase Vaught, Benjamin Ellis Walker, Maelynn Brooke Ward, Dylan Thomas Weil, Perry Lawson Welch;
Bryson Edward West, Bryan Seth Williams, Jaguar Michael Williams, Brandon Reed Wilson, Adam Kent Wintch, Madeline Ashleigh Work, Juan Carlos Yanez-Martinez and Matthew Hayden Yates.
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