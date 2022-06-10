TRINITY — Trinity High School held commencement ceremonies for the class of 2022 on Wednesday, June 8, at the school.
Graduates are:
Laura Faith Allison, Miriam Bahena Cervantes, Kiara Jamiya Bailey, Chloe Danielle Lucille Ballarda, Sara-Grace Elizabeth Ballard, Dylan Ray Bare, Navin Tang Be, JD Charles Bennett, Donny Chase Blakeley, Aidan Levi Blakely, Payton McKenzie Boone;
Serenity Calista Bradley, Charlsey Diane Butler, Ariel Rebecca Carpenter, Bryson David Carter, Landon Maddox Carter, Joshua Robert Caulder, Alizeyah Darahnne Chap, Zoie Alexandra Clifton, Keith Dexter Clodfelter, Sebastian Ray Coleman, Travis Mitchell Collier;
Michael Robert Connelly, Martha Saraly Cortes Carmona, Jersey Grace Cosgrove, Samuel Shannon Crawford, Anastasia Nicole Cundiff, Benjamin Kelly Cunningham, Layla Gabrielle Cunningham, Ashton Tyler Curtis, Addison Paige Daughety, Ester Abigail De la Torre;
Mallory Faith Dean, Karoline Inez Rayne Edmonds, Zane Glen Emerson, Jakob Karl English, Peyton Montgomery Essary, Unzela Fayyaz, Zachary Austin Ferrell, Enock Ezekiel Garcia, Gavin Issac Garcia, Carla Angelina Gayosso, Nathanial Clinton George;
Alejandra Elizabeth Gonzales Garcia, Jose Armando Gonzalez, Christopher James Grubb, Audrey Ivana Hardin, Roberto Lucas Hernandez, Felicia Lou-Anne Hewitt, Jonathan Sierra Hill, Savannah Grace Hill, Kahtlyn Nicole Hoffman, Kaylee Marie Hooker;
Amos Lugardo Hurtado Jr., Aisha Hussain, William Joseph Ireland, Logan Harrison Jarmon, Cameron Matthew Johnson, Colton Clay Johnson, Kenzi Marie Johnson, Noah Austin Johnson, Makenzie Raye Kersey, Alania Daniell Lanphar, Walker Seth Lasater;
Chloe Alivia Lasater Mata, Kaleb Juwan Leach, Alex Scott Lemly, Mason Banks Lewis, Richard Franklin Linville, Carsey Megan Long, Casady Morgan Long, Mackenzie Dawn Lowder, Kylie Renee Lyons, David James Makupson, Aiden Lee May, Logan Scott May;
Kyrsten Jayden McCall, Kaleb Miles McClain, Elizabeth Kaylee McDonald, Marian Grace McDonald, Daniela Mejia-Coronel, Brandon Anthony Mendez Estrada, Ayden Worth Miller, Cole Brian Mince, Ryan Gavin Mith, William Garrett O’Keith Moser, Landen Blaine Mosley;
Logan Daniel Myers, Zachary Logan Nealey, Shayia Grace Nelson, Alyssa Nicole Newsom, Danny Nguyen, Hung Brett Nguyen, Isaac Bailey Norris, Aaron Anthony Olmeda, Siler Brandt Parrish, Kersey Erin Penn, Damien Matthew Phillips, Bryan Ulises Polanco Sesnit;
Zachary Daniel Pollard, Dylan Scott Poole, Leah Michelle Poole, Omair Mahmood Raja, Rafia Rehman Raja, Joshua Richard Reddick, Spencer Ashton Reed, Alanis Monserrat Rivas Aguilar, Cale Nahum Rivers, Ryan Noah Robertazzi, Zachary Daniel Robison;
Reigo Alexander Rodriguez, Alondra Melissa Romero-Arias, Logan Bryce Rook, Hannah Grace Rush, Hector Jesus Salazar-Garcia, Muhammad Saud, Anna Elizabeth Shedden, Kevin Eugene Stafford, Christopher Bradley Suggs, Scott Austin Suggs, Bailey Odessa Summey;
Jacob Lawrence Sykes, Jonathan Austin Taylor, Grayson D’Amico Todd, Hailey Alyssa Tucker, Haleigh Marie Varner, Thomas Landon Vickers, Joseph Laurin Welborn, Nicholas Alexander Williams, Tyler Anthony Williamson, Quentin Shawn Wright, Haley Leeanne Wyrick and Yainkro Zorrilla-Ramirez.
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