THOMASVILLE — Thomasville High School held commencement ceremonies for its class of 2022 on Saturday, June 4, in the T. Austin Finch Auditorium.
The class of 2022 are:
Montanna Janelle Allen, Jennifer Michel Alvarado-Vanegas, Henry Mauricio Alvarez, Ariadne Alvarez-Jaramillo, Elizabeth Alvarez Martinez, Juan David Avila Arevalo, Nicholas Bradley Beckom, Ja’Kayla Isiyah Bellamy, Kimberly Benavides, Isaiah W. Zaire Black;
Se’Casya Maurica Blackmon, Branden Eugene Omar Blair, Jose Bravo, Javon Carlis Boyd, Carly Aaliyah Brown, Paola Calderon Solis, Christina Mone’t Campbell, Donald LeBron Capers, Stephanie Cardoso-Calleja, Jabrii Orederrius Carolina, Carlos Munoz Carreto;
Sandy Paola Castillo Toledo, Logan Kinley Clay, Joshua Nathaniel Childress, Kayzhan Devontae Clinton, Cameron KeShaun Cokley, Juan Emanuel Cortes Baltazar, Sadie Rivers Cranford, William Lee Malachi Creasey, Marissa Lee Crugnale;
Belin Jimena Cruz Sanchez, Jose Adan Cruz II, Eymonie Zaniya Dallas, Evelyn Dominguez-Fernandez, Hiyatt Jahana Durant-Thomas, Zykiria Michelle Ellis, Isrrael Escamilla, Ashley Escamilla Tellez, Joselyn Alondra Escobar-Pacheco, Jose Luis Estrada Alejandre;
Chloee Je’Vona Eubank, Jamel Warren Floyd, Karla Alexandra Garces-Cobos, Joanna Elisabeth Garris, Evalyna Faith Gentry, Annastasia Capri Glenn, Jamarri Eryn Griffin, Juan Carlos Guardado-Zambrano, Adriana Nicole Harris, JaCorian Talique Harris;
Daunte Taikwan Henry, Eliecer Hernandez-Torrez, Jr., DeShawn Emmanuel Holman, Destiny Faith Holman, Keeton Tylor Hughes, Joshua Jermane Johnson, Cyprus Harty Jones, Ana Daysi Joya Padilla, Lucy Lara, Nhu Thi Kim Le, Walter Geovanny Leiva Jr,;
Connor Jason Lewis, Dalasia Malilah Utrice Lindsey, Samuel Armando Lozano Campos, Jennifer Liszeth Luciano-Martinez,Makenzie Marie Malachi, Jaydeliz Paola Matos Rivera, Summer Jordan McCoy, Jahzara Nevaeh McCurdy, Quincy Willie McDonald;
Ja’Vaughn Christopher McKinney, Jaelyn Cierra McNeil, Sebastian Lee Mitchell, Shanece Tenasia Mitchell, Clarissa Monreal Valdez, Te’Niya Alaizha Montgomery-Rippy, Fransisca Guadalupe Morales-Martinez, Zariah Pearl Moss, Haley Hemsley Nyll;
Kelijah Michelle Odell, Jack Alonzo Orozco Haro, Elizabeth Padilla Escamilla, Jai’lyn O’Brian Pate, Joshua Reece Payne, Ny’Shaun Diedi Payne, Kailey Marissa Pennington, Javonte’ Elyon Reid, Fransisco Ismael Reyna-Nieblas, Pedro Yhair Riano, Fredy Robles Villegas;
Jai’Querion Demarree Rashod Rice, Pablo Rodriguez Jauregul, Dayanara Rodriguez-Junco, Corina Rodriguez Tellez, Imari Aiayannna Rodway, Ivan Angel Rojas Garcia, Johanna Talaya Michelle Ruff, Joseph Ruiz Rosales, Enma Michell Sanchez Barrera, Angie Alexandra Sanchez-Galan Briana Hamani Sewdat, Jazmine Alexis Shaw;
Dah’Qwagein Prinzce Cazorie, Leigh'Sam Jabari Sims, Angel Michelle Starling, Saniya Benet Steele, Kyara Unique Sturdivant, Kevin Herrera Tapia, Munaza Taqdees, Leandria Dre’nyia Taylor, Manayah Lily Taylor, Faith Alyssa Thompson, Anajia Michelle Tripp, Jose David Uribe-Casanova, Jose Armando Vaquerano, Walter Ernesto Villalta-Tejada, Lymeake Rashone Washington, Derrick Troy Wilson, Jr. and Ashiana Shyaisa Wright.
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