HIGH POINT — Andrews High School held its graduation ceremony for the class of 2022 on Sunday, June 5, at the Greensboro Coliseum Special Events Center.
The class of 2022 are:
Meray Abdelmalak, Filimon Abreha, Philipa Acheampong, Luis Aguila, Carolina Aguilar-Castillo, Zain Ali, Lorenzo Archie-Gordon, Mu Aung, Malik Awan, Marcel Bailey, Levi Baker, Malik Black, Javier Blackburn, Alissa Blackwell, Ma'Cheilah Blakes, Ashley Bowman;
Shaniya Breeden, Serenity Brewer, Davonte Brown, Kyanna Brown, Nikayla Buxton-Horne, Sydney Byers, Miguel Cerda-Martinez, Sanaa Cherry, Kareem Clarke, Lajayla Cobb, Charles Coleman, Lakye Cross, Anaya Cureton, Mu Dah, Jilianie Dalton, Michael Davis;
Au'Nore Drawhorn, Kh'Nore Drawhorn, Cintrel Dunlap, Kennetha Durham, Ishlah Fate, Keilan Francies, Dalinska Garcia, Victoria Garland, Talaya Garner, Jahlil Garnes, Joy Godbolt, Teshy Grant, Malachi Gray, Serena Hall, Jaquez Harris, Quantarius Haynes, Samantha Hicks;
Sauda Hogue, Marquette Hoskins, Shawna Hurd, Keyari James, Mykailah Jenkins, Alexia Johnson, Alicia Johnson, Nevaeh Judge, Kezia Kabalimba, Paw Klay, Caren Kwei, Brian Landa, Camari Lane, Jahleel Lovitt, William Lowe, Zana Lucas, Trinh Luu, Naeb Mahari;
Blanca Manuel-Romero, Anton Martin, Cynmaria Martin, Emilia Martinez, Kaydrian McAdoo, Trevion McCollum, Za'Kia McDuffie, Cedric McManus, Ya'mein McNair, Joshua McRae, Amya McWhorter, Gloria Middleton, Adreannah Miller, Liyah Monk, Say Moo;
Luis Morales-Baez, A'Monesty Morrison, Adrianna Morrison, Stratton Murphy, Dustin Nguyen, Minhvi Nguyen, Justin Nieves, Sonia Noorani, Diana Orrico, Arianaliza Osorio, Laisha Pacheco-Morales, Buay Pal, Tamarja Payne, Tyson Peguese, Kristina Perry;
Rebecca Pierre, Kerryna Plezimond, Avery Pollard, Damon Powell, Kennedy Price, Grace Price-Manchur, Jasmine Pringle, Aryionna Pryce, Jaden Quick, Hailey Reynolds, Takiyah Rhoades, Tionna Richardson, Markaveon Risper, Aniya Rivers, Donovan Robinson;
Zaria Scott, Tremya Small, Aaron Smith, Arianna Smith, Benedict Snyder, Kaulihyon Speede, Navante Stancell, Isaac Stewart, Tauja Stith-Hedgepeth, Yakira Striblin, Tangee Sturdivant, Sean Aaron Sy, Fithawi Teame, Kareem Terry, Faniel Tesfazgi, Jacob Thavone;
Jyrah Thomas, Yasmine Thomas, Kamar Tice, Solomon Turner, Gustavo Valadez, Yiser Valentin Soto, Rudy Velazquez, Josiah Wall, Gabriella Warren, Tra'Mia Webb, MiAsia White, Cimmeria Williams, Court'Nee Womack and Jannat Zohra.
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